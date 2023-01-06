Отреставрирован 110-летний номер журнала "Мектеб"

БАКУ /Trend Life/ - В Реставрационной лаборатории Национального музея истории Азербайджана восстановлен журнал "Məktəb" ("Мектеб"/"Школа") - литературное философско-научное издание для детей начала ХХ века, сообщили Trend Life в музее.

Журнал издавался известным публицистом, мыслителем и просветителем Гафуром Рашадом Мирзазаде. Свой вклад в создание журнала внесли общественные деятели, представители культуры и искусства Азербайджана, среди них Нариман Нариманов, Узеир Гаджибейли, Абдулла Шаиг, Гусейн Джавид, Аббас Саххат, Сулейман Сани Ахундов.

Журнал издавался в Баку на азербайджанском языке. Первый номер журнала вышел 29 ноября 1911 года, последний - 21 марта 1920 года. Всего вышло 95 номеров издания.

Несколько экземпляров данного издания хранятся в Фонде документальных источников Национального музея истории Азербайджана. В Реставрационную лабораторию музея на восстановление был передан шестой номер журнала, вышедший 31 марта 1913 года. Вторую жизнь экспонату подарила художник-реставратор музея, заслуженный работник культуры Гюльшан Гаджиева.

Поверхность экспоната была очищена и промыта механическим и химическим методами, недостающие части доведены до целостности и законсервированы японской бумагой.

Планируется, что отреставрированный экспонат в дальнейшем будет экспонироваться в музейных экспозициях и выставках.