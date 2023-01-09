Баку – туристический рай в фотографиях: Arts Council Azerbaijan объявил конкурс

БАКУ /Trend Life/ - НПО Arts Council Azerbaijan объявила о проведении выставки на тему "Bakı - Turizm cənnəti" (Баку – туристический рай), сообщает Trend Life.

Автор идеи и куратор фотопроекта - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Цель проведения фотовыставки – продемонстрировать туристический потенциал столицы Азербайджана – города Баку.

Принять участие в фотовыставке может любой желающий, независимо от возраста. Желающие принять участие могут отправить свои фотоработы до 22 января 2023 года на адрес электронной почты [email protected]

Из представленных работ организаторами будут выбраны фотографии, которые в дальнейшем войдут в экспозицию выставки.