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Баку – туристический рай в фотографиях: Arts Council Azerbaijan объявил конкурс

Культура Материалы 9 января 2023 16:51 (UTC +04:00)
Баку – туристический рай в фотографиях: Arts Council Azerbaijan объявил конкурс

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - НПО Arts Council Azerbaijan объявила о проведении выставки на тему "Bakı - Turizm cənnəti" (Баку – туристический рай), сообщает Trend Life.

Автор идеи и куратор фотопроекта - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Цель проведения фотовыставки – продемонстрировать туристический потенциал столицы Азербайджана – города Баку.

Принять участие в фотовыставке может любой желающий, независимо от возраста. Желающие принять участие могут отправить свои фотоработы до 22 января 2023 года на адрес электронной почты [email protected]

Из представленных работ организаторами будут выбраны фотографии, которые в дальнейшем войдут в экспозицию выставки.

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