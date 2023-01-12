Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят с концертом в Германии

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известные оперные певцы - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступят с концертом в Германии. Об этом, как сообщает Trend Life, Юсиф Эйвазов написал на своей странице в социальной сети.

"28 января мы с Анной ждем вас на нашем концерте во Франкфурте. В программе ваши самые излюбленные оперные арии и дуэты", - написал народный артист Азербайджана.

Концерт Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко пройдет на сцене Alte Oper.

Alte Oper (Старая опера) — бывший оперный театр, в настоящее время концертный зал и конгресс-центр во Франкфурте-на-Майне.