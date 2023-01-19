Я помню тебя, учитель…В Баку прошел вечер классической музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся концерт-презентация, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда, сообщает Trend Life.

Блокада длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Сотни ленинградцев нашли в Баку приют, лечились, были приняты в азербайджанские семьи, что отражено и в известном фильме режиссёра Гасана Сеидбейли "Я помню тебя, учитель", или "Наш учитель Джабиш" (Bizim Cəbiş müəllim), снятом в 1969 году по произведению Максуда Ибрагимбекова "1001-я ночь войны". Немало ленинградцев после ВОВ осталось жить в столице и регионах страны. В Баку и по сей день действует общественное объединение жителей блокадного Ленинграда. Стоит отметить, что на 42-й день полной блокады Ленинграда, 19 октября 1941 года, в Эрмитаже было проведено торжественное заседание, посвященное 800-летию Низами Гянджеви.

Гостям на сцене Русского дома была представлена концертная программа и презентационные материалы, подготовленные доктором философии по искусствоведению, старшим преподавателем Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Алёной Инякиной, а также фото- и видеодокументы, свидетельства участников тех событий.

Алена Инякина отметила, что победа в Великой Отечественной войне, все события, происходившие в трагические годы, предшествовавшие этой победе, стойкость, героизм народа - это общая история для всех в настоящее время независимых государств, когда-то бывших частью одной большой страны.

Прозвучали произведения азербайджанских и русских классиков. В концерте также приняли участие заслуженный артист Азербайджана Антон Ферштандт, артист Государственной хоровой капеллы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фархад Алекперов, старший преподаватель БМА, лауреат международных конкурсов Лала Мухтарова, концертмейстер БМА Диляра Керимова, а также выпускница БМА Аминат Ахмедова.

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