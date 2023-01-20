В Париже прошёл вечер классической музыки азербайджанского музыканта (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Альфреда Корто (Salle Cortot) в Париже прошел вечер классической музыки студента Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, президентского стипендиата, лауреата международных конкурсов Агарагима Гулиева, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

На вечере прозвучали произведения мировых классиков. Среди гостей были посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, представители парижской интеллигенции и творческой молодежи, азербайджанской диаспоры.

Напомним, что на днях талант Агарагима Гулиева был высоко оценен всемирно известным швейцарским музыкантом, первой флейтой Берлинского симфонического оркестра Эмануэлем Паю, который назвал азербайджанского музыканта одним из трех флейтистов высшей категории французской консерватории.