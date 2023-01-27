В Park Cinema состоится премьера фильма о Мамед Эмине Расулзаде

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema IMAX 31 января в 20.00 состоится премьера документального фильма об одном из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмине Расулзаде "Расулзаде - с искренней любовью...", сообщает Trend Life.

Автор проекта – Гусейн Джавадзаде, который также является автором программы "Yüz ilin sirləri" на AzTV.

Съемки фильма прошли в Германии, Польше, Турции и Азербайджане. В фильме представлены интервью отечественных и зарубежных исследователей, архивные документы, принадлежащие семье Расулзаде, эксклюзивные фото и видео кадры.

Мамед Эмин Расулзаде (31 января 1884, село Новханы, Баку- 6 марта 1955, Анкара, Турция) - государственный, политический и общественный деятель, журналист и драматург, председатель Национального совета Азербайджана в 1918 году. Его высказывание "Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!" (Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!) стало лозунгом национального движения в Азербайджане в XX веке.