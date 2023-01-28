Создавай прекрасное! В Баку пройдет выставка проекта "START"

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Nur Art House 1-4 февраля пройдет выставка работ молодых азербайджанских художников, сообщили Trend Life организаторы.

Экспозиция будет организована НПО Arts Council Azerbaijan в рамках проекта "START", направленного на раскрытие творческого потенциала, поддержку молодых художников и художников-любителей, представление их работ широкой аудитории, арт-сообществу и т.д.

Произведения, которые войдут в экспозицию, посвящены разным темам и выполнены в различных техниках. Однако их объединяет любовь авторов к искусству, желание создавать прекрасное, поиск новых форм выражения.

Задачи организаторов выставки – познакомить общественность города с плеядой талантливых и перспективных молодых азербайджанских художников.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az