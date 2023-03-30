Бакинская русдрама примет участие в Международном фестивале "Встречи в России"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна примет участие в XXV Международном театральном фестивале стран СНГ "Встречи в России", который 7-16 апреля пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили Trend Life в театре.

На фестивале Бакинская русдрама выступит со спектаклем "Маскарад" в постановке главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. Показ спектакля состоится 8 апреля.

Отметим, что, кроме того, молодые актеры азербайджанского театра примут участие в мастер-классах, которые пройдут 2-9 апреля.

В фестивале также принимают участие ведущие театральные коллективы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, России и других стран.

"Известная со школьной скамьи хрестоматийная история Нины и Арбенина обрела новый смысл в интерпретации главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского. За совершенное злодеяние Арбенин получает внезапное возмездие от давно забытого им недруга. Душа главного героя погружается в темный омут собственных страстей и подозрений. Спектакль рассказывает не только о любви и верности, но и о жажде мести, воле рокового случая и ошибках прошлого, расплата за которые может прийти в любую минуту", - отмечается на сайте фестиваля.