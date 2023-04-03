К 95-летию Лютфияра Иманова - несравненная музыка, национальный колорит и великолепие голосов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 17 апреля 2023 года исполнится 95 лет со дня рождения видного оперного исполнителя, народного артиста СССР Лютфияра Иманова (1928-2008 годы), сообщает Trend Life.

За свою плодотворную творческую жизнь Лютфияр Иманов исполнил главные партии во многих операх азербайджанских, русских и западных композиторов, которые ставились на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Среди них партии в операх "Севиль" Фикрета Амирова, "Аида" Джузеппе Верди, "Кармен" Жоржа Бизе, "Пиковая дама" Петра Чайковского и многие другие. Безусловно, партия Кероглу в одноименной опере Узеира Гаджибейли была для Лютфияра Иманова важной вехой в творческой биографии, он исполнял эту партию более тридцати лет.

В преддверии юбилейной даты коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку провел показ оперы "Кероглу", посвященный 95-летию со дня рождения народного артиста СССР.

В спектакле партию Кероглу исполнил народный артист Самир Джафаров, образ Нигяр воплотила заслуженная артистка Илаха Эфендиева. Наряду с ними, в постановке были заняты заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Гасан хан) и Турал Агасиев (Гамза бек), солисты Махир Тагизаде, Фахмин Ахмедли, Талех Яхъяев, Айтен Магеррамова и другие. Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижер – заслуженный артист Эйюб Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Несравненная музыка Узеира Гаджибейли, драматический сюжет, национальный колорит, красота декораций и костюмов исполнителей, и конечно, великолепие звучавших голосов сделали показ незабываемым.

После демонстрации спектакля публика не отпускала вокалистов, дирижера и музыкантов со сцены, выражая свое восхищение бурными овациями и возгласами "Браво!".

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