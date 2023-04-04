Картины, созданные на природе – новый проект в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" пройдет выставка, где будут представлены картины, созданные на пленэре, сообщает Trend Life.

Пленэр (от франц. plein air - открытый воздух) - это создание картин вне мастерской, на природе, при естественном освещении. Пленэр, в отличие от традиционной студийной живописи, позволяет художнику с большой точностью отобразить на холсте или бумаге богатство окружающих красок и малейших изменений цвета натуры. Пленэр подразумевает наличие у живописца ограниченного количества времени для написания произведения. Художник не продолжает трудиться над этой картиной в мастерской, чтобы внести какие-либо корректировки. В противном случае произведение получится качественно иным, так как будет безвозвратно утрачена активная роль света и воздуха в ходе работы над ним.

Экспозиция будет проведена в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, Союза художников, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Для участия в выставке необходимо отправить фото работ на мейл [email protected], указав свои контактные данные. Каждый может отправить до трех работ, техника и размер – на усмотрение участников, выбор для участия в экспозиции будут проведен оргкомитетом, предусматривается вручение сертификатов.

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