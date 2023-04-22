В Баку представлена гармония музыки кларнета и камерного оркестра (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сложно представить современный оркестр без кларнета. Его выразительное звучание слышится в классических произведениях, национальной музыке и джазе, как в сольном варианте, так и в разных концертных составах. Этому способствуют большие возможности этого инструмента и его мягкое теплое звучание. Названием обязан итальянской трубе, с которой схож по звучанию. “Clarinetto” переводится как “маленькое кларино”, то есть труба. Инструмент отличается звучанием широкого диапазона, область его применения огромна.

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

В концертной программе оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова и лауреат международных конкурсов, кларнетист Шариф Багиров представили произведения мировых классиков Сергея Рахманинова, Пауля Хиндемита, Джорджа Гершвина и Сэмюэля Колриджа Тейлора.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az