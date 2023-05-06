В Баку открылась выставка "Летопись истории", посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках "Года Гейдара Алиева" в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялись открытие выставки "Летопись истории" и показ документального фильма "Национальное достояние", сообщает Trend Life.

На церемонии открытия выступили заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев и координатор Института Юнуса Эмре в Баку Сельджук Каракылыч.

Автором идеи ковра с оригинальной композицией, имеющей глубокий философский смысл, представленного на выставке "Летопись истории" к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, является Ширин Меликова.

Лейтмотивом композиции данного ковра, сотканного в отделе традиционных технологий музея, стали слова великого лидера Гейдара Алиева: "Я всегда гордился и горжусь тем, что я - азербайджанец!". В художественном строе ковра языком символов запечатлена та большая забота и внимание, которые великий лидер проявлял по отношению к азербайджанской культуре, национальному наследию народа, в том числе к искусству ковроткачества. При создании ковра "Летопись истории", сотканного ковроткачихами музея по эскизу заслуженного художника Азербайджана Тарьера Баширова, было использовано ровно 100 оттенков шерстяных и шелковых нитей.

Выставка сопровождается видеопроекцией анимационного ролика, позволяющего "оживить" в воображении зрителей образы и орнаменты, составляющие насыщенную композицию данного ковра – высказывания великого лидера Гейдара Алиева, Государственный флаг Азербайджана, строки из поэмы Низами Гянджеви, наскальные рисунки Гобустана, сцены охоты, национальный танец "Яллы", старца Деде Горгуда, народного героя Кёроглу, главный атрибут праздника Новруз – "сямяни", орнамент "бута" – символ огня, священное древо и многое другое.

На выставке также был представлен документальный фильм "Национальное достояние", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. При создании документального фильма, отражающего внимание и заботу Гейдара Алиева о развитии в нашей стране различных сфер, в том числе культуры, искусства, включая национальное ковроткачество, использовались редкие кадры из киноархивов и фотохроники, повествующие о таких выдающихся художниках по ковру, как Лятиф Керимов, Кямиль Алиев, а также о I Международном симпозиуме по восточному ковру, который состоялся в Баку в 1983 году.

Автором идеи фильма "Национальное достояние" производства Азербайджанского национального музея ковра является заслуженный работник культуры Азербайджана Ширин Меликова, режиссером – Мубариз Нагиев.