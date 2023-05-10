Состоялась презентация кулинарной книги вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и шеф-повара Метина Кадика "Сладко, но без сахара" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Арт-центре Nine Senses в Sea Breeze Resort состоялась презентация кулинарной книги вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и шеф-повара Метина Кадика "Сладко, но без сахара", сообщает Trend Life.

Книга издана в бумажном и электронном форматах на четырех языках - азербайджанском, русском, английском и турецком.

"Эта книга, подготовленная для вас с пожеланиями добра, пронизана любовью, музыкой и молитвами. Я верю, что вам понравятся наши сладкие рецепты, полезные для вашего здоровья, и вы поделитесь ими с родными и любимыми. Благодарю вас и желаю вам долгой и здоровой жизни", - написала в предисловии к изданию вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В книге опубликованы замечательные рецепты, сопровождающиеся точным описанием необходимых ингредиентов и способом приготовления. Каждый рецепт проиллюстрирован, процесс приготовления описан доступно и интересно, и это побуждает обладателя издания сразу приступить к кулинарным экспериментам. Издание вдохновляет создавать аппетитные и полезные десерты.

Морковный кекс, печенье овсяное, апельсиновое, фисташковое, миндальное – богатство вкуса без вреда для фигуры и здоровья – что может быть лучше, чем такой приятный, вкусный и ароматный сюрприз? За разные оттенки сладкого вкуса в рецептах отвечают сиропы – агавы и кленовый, стевия, мед, курага, финики, инжир, изюм. Некоторые десерты из книги подходят для веганов, а есть и такие, где вообще не нужно выпекать. Во всех рецептах в том или ином виде присутствуют натуральные витамины: морковь, ягоды, апельсины, яблоки, орехи, и даже томатная паста.

"Здоровое, натуральное и сбалансированное питание - темы, на которые мы с Лейлой Алиевой постоянно говорим. Мы создали эту книгу с мыслью о том, как создать более здоровые и вкусные рецепты, максимально используя натуральные ингредиенты, без рафинированного сахара и продуктов переработки. Вместе с тем мы позаботились и о том, чтобы все эти ингредиенты было легко найти, и чтобы каждый мог приготовить их у себя дома", - подчеркивает Метин Кадик, известный шеф-повар, возглавлявший кухни ресторанов в Турции, Дубае и Бангкоке, который в настоящее время живет и работает в Азербайджане.

Гости мероприятия смогли отведать некоторых десертов, рецепты которых представлены в книге. Их приготовил Метин Кадик, который в настоящее время является личным поваром Лейлы Алиевой.

В рамках мероприятия также состоялись открытие Vida Cafe и дегустация нового меню правильного питания.

Метин Кадик приготовил для гостей изумительные десерты и горячие блюда, рассказал о главных принципах правильного и здорового питания, а также ответил на вопросы по данной тематике.

"В концепцию ресторана входят такие понятия, как здоровый образ жизни, правильное питание, для приготовления блюд используются продукты, богатые витаминами, минеральными и прочими полезными веществами. Название Vida Cafe связано с жизнью, с чем-то бесконечным. В процессе приготовления блюд, входящих в меню, мы стараемся придерживаться минимальной термообработки продуктов, хоть это немного и сложно. Однако главная наша цель – максимально экологичное, натуральное и здоровое питание. Наша задача представить посетителям здоровую еду, приготовленную из органических продуктов. Помимо этого, у нас проводятся кулинарные мастер-классы и другие мероприятия подобного рода", - сказал Метин Кадик.

Отметим, что пространство Vida Cafe окутано мягким естественным светом, в интерьере использованы разные оттенки коричневого, зеленого, серого. Посетители ощущают здесь гармонию и близость к природе. Vida Cafe – оазис, где учат и направляют питаться правильно, здоровой и активной жизни.