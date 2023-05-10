EMIN представил новый клип: Будь рядом еще много-много лет (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выпустил клип на песню "Благодарю, Мама", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Композиция будет включена в новый альбом EMINа, релиз которого состоится 12 мая.

"Иногда нас разделяют расстояния, заботы и дела, время. Но в этой суматошной жизни есть самые главные и неизменные вещи для меня – семья и любовь. Мама, я хочу, чтобы ты всегда знала и помнила, что я очень сильно тебя люблю. Эта песня запала мне в душу с первых нот, как я услышал ее, она выражает все мое отношение и всю мою благодарность тебе. Благодарю тебя, мама. Будь рядом еще много-много лет. Твой сын, Эмин", - комментирует выход видеоклипа музыкант, посвящая песню и видео своей маме, Ирине Агаларовой.

Режиссер видеоклипа - Анна Овчинникова, оператор - Леонид Прощак, продюсеры - Сергей Пьянков, Анастасия Стрементарева. Авторы песни - Иван Магда и Екатерина Приходько, над аранжировкой работал Александр Лев-Коновалов.