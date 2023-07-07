В Газахе организован летний джаз-лагерь (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Газах с 3 по 8 июля проходит летний джаз-лагерь, организованный Бакинским джаз-фестивалем при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщила Trend Life директор Baku Jazz Festival, член Европейской ассоциации джаза Лейла Эфендиева.

В проекте принимают участие молодые начинающие музыканты, которые играют на различных инструментах и интересуются джазом. В лагере ведут занятия известные музыканты и композиторы – заслуженный артист, саксофонист Раин Султанов, вокалист Гасим Халилов, пианист Ровшан Рзаев.

"Ребята плодотворно проводят время, по утрам занимаются спортом, играют в интеллектуальные и активные игры, смотрят фильмы о джазе, вечером танцуют на диско-поле. Сегодня в центральном парке города Газах перед домом культуры состоится большой концерт начинающих джаз-музыкантов для местных жителей. Данный концерт имеет целью пропаганду джазового искусства среди молодёжи регионов страны, выявление новых талантов. Многие из них впервые выйдут на сцену именно в городе Газах и это навсегда останется в их памяти", - отметила Лейла Эфендиева.