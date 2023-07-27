Аяз Салаев и Айдын Кязымзаде отмечены премией ARKİ в честь Дня национального кино

БАКУ /Trend Life/ - Премией Milli Kino Mükafatı, традиционно вручаемой ежегодно 2 августа по случаю профессионального праздника работников кино - Дня национального кино и учрежденной Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики (ARKİ), в этом году отмечены заслуженные деятели искусств Азербайджана, киноведы Аяз Салаев и Айдын Кязымзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе ARKİ.

Премия вручена за многолетний вклад в национальный кинематограф и приурочена к 125-летию со дня создания Азербайджанского национального кино и 100-летию киностудии “Азербайджанфильм” имени Джафара Джаббарлы.

Отметим, что в честь профессионального праздника денежными и другими призами были также награждены члены ARKİ – ветераны национального кинематографа, в этом году отмечающие юбилей. Среди них народные артисты Азербайджана Огтай Миргасымов (80 лет), Вагиф Мустафаев (70 лет), заслуженный деятель искусств Азербайджана Джамиль Гулиев (60 лет), заслуженные работники культуры Азербайджан Эльчин Хами Ахундов (75 лет) и Сабир Велиев (85 лет), режиссер Рафиг Алиев (70 лет), заслуженный артист Азербайджана Алигулу Самедов (70 лет), актер Надир Азмамедов (70 лет), художник Эльяз Сафаров (60 лет), продюсер Владимир Дудниченко (75 лет), сценарист Рамзия Джилгамлы (70 лет).