Танцы являются огромной частью азербайджанской культуры - Тарана Мурадова

БАКУ /Trend/ - Танцы составляют огромную часть азербайджанской культуры и являются гордостью страны.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала журналистам президент Азербайджанского танцевального союза (AzDC) Тарана Мурадова.

"У нас пройдет чемпионат мира по бальным танцам, и гости из более тридцати стран посетят Азербайджан, включая известных танцоров. Мы надеемся, что наши 5-кратные чемпионы, Анна Сажина и Эльдар Джафаров займут первое место. Эти соревнования будут очень сложными, но они играют важную роль в развитии хореографии", - подчеркнула она.

Она отметила, что AzDC выражает огромную благодарность правительству и министерству Культуры Азербайджана за поддержку.

"Данное событие посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и представляет собой грандиозный фестиваль, на котором, помимо танцев, оркестр из Беларуси исполнит произведения выдающихся азербайджанских композиторов", - сказала она.

По её словам, бальные танцы обладают своей уникальной хореографией и считаются одними из самых сложных.

"В Азербайджане они пока не так популярны, но мы надеемся, что это событие поможет их развитию. Мы искренне верим, что культура Азербайджана сделает большой шаг в развитии современных танцев", - добавила она.

Мурадова подчеркнула,что пятикратные чемпионы мира Эльдар Джафаров и Анна Сажина уже неоднократно поднимали флаг Азербайджана и они надеются, что на родной земле им это тоже удастся.

"Мы также надеемся провести фестиваль разных жанров танцев в нашей родной Шуше", - заключила она.