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Азербайджанские танцоры стали победителями открытого чемпионата США по бальным танцам

Культура Материалы 21 сентября 2023 16:32 (UTC +04:00)
Азербайджанские танцоры стали победителями открытого чемпионата США по бальным танцам

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские танцоры, семейная чета Эльдар Джафаров и Анна Сажина стали победителями турнира USDC Open Championship 2023, который прошел в Орландо (штат Флорида, США), сообщает Trend Life.

Турнир проводится с 1971 года, и именно это событие положило начало не только сферы профессионального бального танца, но и Pro-Am индустрии.

В этом году победителем турнира стала пара из Азербайджана - Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Титул чемпионов турнира USDC Open Championship 2023 пополнил копилку регалий азербайджанской пары.

Отметим, что Эльдар Джафаров и Анна Сажина уже много лет с успехом представляют Азербайджан на мировой арене бального танца.

Эльдар Джафаров и Анна Сажина являются пятикратными чемпионами мира по бальным танцам. За минувшее лето пара стала также победителем открытого чемпионата Японии, а теперь и "золотыми" призерами открытого чемпионата США.

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