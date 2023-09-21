Азербайджанские танцоры стали победителями открытого чемпионата США по бальным танцам

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские танцоры, семейная чета Эльдар Джафаров и Анна Сажина стали победителями турнира USDC Open Championship 2023, который прошел в Орландо (штат Флорида, США), сообщает Trend Life.

Турнир проводится с 1971 года, и именно это событие положило начало не только сферы профессионального бального танца, но и Pro-Am индустрии.

В этом году победителем турнира стала пара из Азербайджана - Эльдар Джафаров и Анна Сажина. Титул чемпионов турнира USDC Open Championship 2023 пополнил копилку регалий азербайджанской пары.

Отметим, что Эльдар Джафаров и Анна Сажина уже много лет с успехом представляют Азербайджан на мировой арене бального танца.

Эльдар Джафаров и Анна Сажина являются пятикратными чемпионами мира по бальным танцам. За минувшее лето пара стала также победителем открытого чемпионата Японии, а теперь и "золотыми" призерами открытого чемпионата США.