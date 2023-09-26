Яркие картины с глубоким смыслом – азербайджанские художники представили свои работы в Париже (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские художники приняли участие в международной коллективной выставке под названием "La beaute dans l'art" (Красота в искусстве), которая прошла в парижской галерее Bartone, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

В экспозицию, организованную Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции, вошли работы азербайджанских художников - Асмер Нариманбековой, Джамалы Рахманлы, Лейлы Алиевой, Нурай Гараевой, Айтадж Салаевой, Мелиссы Гулиевой, Асмер Гумматовой, Айян Зейналлы, Егяны Гусейновой, Наваи Метина, Лейлы Шабановой, Марьям Мусаевой, Медины Гамидовой, Эхтирама Мамедова, Гюльнары Мамедовой, Амелии Мамедовой, Давуда Байрамова, Айдына Мехтиева, Салахэльдина Мирзазаде, Аяза Махмудова, Зейнаб Рафиевой, Лейлы Шабановой, Медины Гамидовой. Также посетители парижской галереи смогли ознакомиться с творчеством турецкой художницы К.Музаффер Генчер и итальянских фотографов.

Наряду с профессиональными художниками на выставке представлены работы юных авторов, занимающиеся в творческой студии под руководством художницы Лейлы Алиевой.

В экспозицию вошли живописные и графические работы, выполненные на различные темы. Посетители галереи проявили большой интерес к творчеству азербайджанских художников, которые представили яркие, колоритные произведения с глубоким смыслом.