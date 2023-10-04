Обман, предательство и страшная правда – история одной семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Состоялась премьера спектакля Бакинского муниципального театра "Məhv olmuş gündəliklər" (Сожженные дневники), сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен народным артистом Азербайджана, режиссером Марахимом Фарзалибековым по мотивам произведения народного писателя Азербайджана Ильяса Эфендиева (1914 -1996).

Постановка спектакля осуществлена в рамках распоряжения Президента Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Тофига Кязымова.

Премьерный показ спектакля посетили видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства, литературы и творческой молодежи. Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В своем выступлении заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор, театровед Ильхам Рагимли отметил, что премьера приурочена к 100-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного театрального режиссера, лауреата Государственных премий, известного педагога Тофига Кязымова (1923 – 1980), и демонстрируется в день памяти народного писателя Ильяса Эфендиева.

Было отмечено, что пьеса "Məhv olmuş gündəliklər", написанная Эфендиевым в 1969 году, неоднократно ставилась на сцене азербайджанских театров многими режиссерами. Одним из режиссеров, обратившихся к этому произведению, был и Тофиг Кязымов. Спектакль, поставленный им, в свое время вызвал огромный интерес публики.

Ильхам Рагимли добавил, что творчество Ильяса Эфендиева занимает важное место в режиссерской деятельности Марахима Фарзалибекова. "Məhv olmuş gündəliklər" - 11-й по счету спектакль режиссера, поставленный по произведению народного писателя. Режиссер Бакинского муниципального театра с огромным трепетом, уважением и почтением относится к творческому наследию Ильяса Эфендиева. При работе над новой постановкой Фарзалибеков тщательно работал с материалом, стараясь раскрыть современному зрителю характер персонажей.

Было подчеркнуто, что Бакинский муниципальный театр неслучайно посвящает постановку 100-летию со дня рождения Тофига Кязымова.

Народная артистка Азербайджана Амалия Панахова (1945-2018) и ее супруг - народный артист Юсиф Мухтаров (1941-2010) являются основателями Бакинского муниципального театра. Еще студенткой Амалия Панахова свои первые шаги в театре сделала в спектакле "Ты всегда со мной" по произведению Ильяса Эфендиева в постановке Тофига Кязымова на сцене Аздрамы. В том спектакле Амалия Панахова безупречно справилась с задачей, а уже после многократно играла в постановках Тофига Кязымова, каждый раз покоряя сердца зрителей своим актерским талантом.

В связи с этим Бакинский муниципальный театр посвящает спектакль "Məhv olmuş gündəliklər" памяти выдающихся деятелей искусства и кульутры - Тофига Кязымова, Ильяса Эфендиева и Амалии Панаховой.

Далее вниманию зрительской аудитории был представлен спектакль, в котором заняты заслуженная артистка Азербайджана Гюльсабах Гулиева (Говхар), актеры Зульфия Мамедова (Фарида), Ильгар Мусаев (Адалят), Нигяр Бабаева-Сафиханова (Анжель), Мамедага Алилиджанзаде (Савалан), Тогрул Рза (Гянимят).

Спектакль начинается со сцены телефонного разговора Адалята и Фариды, завтра важный день в их жизни - свадьба. Фарида ведет дневник, она благодарит судьбу за встречу с Адалятом. Девушка осознает, что ее будущий супруг материально обеспечен, что он занимает высокую должность, однако она уверят своих друзей, что не это стало основополагающим при выборе спутника жизни, она искренне влюблена и видит свое будущее только с ним.

Савалан и Гянимят дружат с Фаридой со студенческих времен. Гянимята и Фариду даже связывали романтические отношения, и если девушка давно позабыла о первой любви, то для молодого человека свадьба возлюбленной - настоящая трагедия.

К свадьбе из Европы приезжает подруга детства Фариды - Анжель. Анжель совсем не похожа на Фариду, она ведет более раскрепощенный образ жизни, легко заводит отношения и с легкостью расстается. Но за кажущимся внешне весельем, непринужденностью Анжель кроется глубокая личная драма.

Она тоже была влюблена, и как думала - любима. Но возлюбленный обманул, бросил, оставил одну с ребёнком, о котором она даже не осмеливается рассказать близкой подруге. Анжель ошарашена, отец ее ребенка - супруг Фариды. Она видит его насквозь – негодяй, коррупционер, лжец, манипулятор, но как об этом рассказать Фариде, поверит ли, ведь она так идеализирует его.

Адалят – тиран, манипулятор и постепенно эти качества проявляются, вначале он запрещает супруге видеться с друзьями, потом запрещает работать... Он манипулирует ею, задабривая дорогими подарками, убеждая, что для их семьи лучше, если она будет сидеть в четырех стенах. Фарида же непреклонна, она хочет работать, ведь было потрачено много сил, труда, времени, упорства на учебу.

Адалят пререкается не только с супругой, но и с Анжель. Она хочет, чтобы он признал сына, дал ему свою фамилию. Когда она окончательно понимает, что этого не будет, решается открыть подруге глаза на мужа.

Эта весть пошатнула внутренний мир Фариды, хрустальный замок рухнул, а вместе с ним и все надежды, все, во что она так свято верила. Она принимает решение покинуть дом, который она так любила, а перед этим сжигает свой дневник. В нем столько надежд, любви, веры. Что теперь будет с ее жизнью?..

Спектакль очень интересный, за сюжетом наблюдаешь на одном дыхании, он не затянут, нет лишних деталей.

Несмотря на то, что произведение было написано Ильясом Эфендиевым более 50 лет назад, постановка актуальна, а некоторые диалоги и монологи словно списаны с сегодняшних реалий.

Каждый образ в постановке целостный, колоритный и яркий. И актеры великолепно справились со своей задачей, полностью передав характер своих героев, их чаяния, их мечты…

Спектакль "Məhv olmuş gündəliklər" - очередной успех народного артиста Марахима Фарзалибекова. Режиссер покорил зрителей тонкой работой, своим взглядом на это литературное произведение.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение спектакля. Музыка здесь словно продолжает диалоги героев, досказывает то, что они не успели, или не смогли сказать.

Премьера была встречена зрителями оглушительными аплодисментами. Публика долго не отпускала актеров со сцены, благодаря за великолепную игру и прекрасную сценическую интерпретацию.

Отметим, что показ прошел на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку.