Лауреат Букеровской премии, писательница Джоха аль-Харти - почетная гостья 9-й Бакинской международной книжной выставки

БАКУ /Trend Life/ - Почетной гостьей 9-й Бакинской международной книжной выставки (Baku International Book Fair 2023) будет лауреат Букеровской премии 2019 года, писательница Джоха аль-Харти (Оман).

Как сообщает во вторник Trend Life, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной выставке, заведующий отделом книжной индустрии министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли.

"В рамках выставки будет проведено более 200 мероприятий. По сравнению с прошлым годом программа 9-й Бакинской международной книжной выставки более обширная и интересная, среди гостей - более 20 литераторов", - отметил Акиф Марифли.

Было подчеркнуто, что народный писатель Афаг Масуд и известный поэт Шахрияр дель Герани выбраны оргкомитетом почетными авторами выставки.

В мероприятии примут участие азербайджанские народные писатели, поэты, известные молодые авторы и зарубежные писатели, среди которых - Искандер Пала, Тайфун Атмаджа, Юнус Шен, Нимет Йылдырым (Турция), Дмитрий Бак, Дмитрий Данилов, Алексей Сальников, Анастасия Строкина, Вера Богданова (Россия), Нана Эквтимишвили (грузинская писательница, вошедшая в лонг-лист Букеровской премии 2021 года) и Анна Томсон (Великобритания).

Отметим, что при организации министерства культуры Азербайджана 11-15 ноября в Экспо-центре пройдет 9-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2023), посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Выставка пройдет при организационной поддержке Caspian Event Organisers.

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