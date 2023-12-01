Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)

Культура Материалы 1 декабря 2023 09:19 (UTC +04:00)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры имени Г.Аббасова при организации Главного управления культуры города Баку состоялась церемония награждения победителей Фестиваля бакинских народных театров, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Фестиваль был посвящен 150-летию азербайджанского профессионального национального театра. Основная цель его проведения – развитие народного творчества, более эффективная организация работы народных театров и драматических кружков, действующих в учреждениях культуры, вовлечение молодого поколения в самодеятельные театральные коллективы и т.д.

По решению членов жюри I место занял спектакль "Билет в рай", представленный народным театром Дома культуры имени Г. Сарабского; II место – постановка самодеятельного драматического кружка "Гюнешим" Центра культуры имени Г.Аббасова "Тыг-Тыг ханум и друзья"; III места удостоены спектакли "Жители рая" народного театра Дома культуры имени Г.Аббасова и "Принудительный брак" народного театра Дома культуры поселка Бадамдар.

Остальные коллективы, участвующие в фестивале, были награждены почетными грамотами и специальными дипломами жюри в номинациях "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучший актерский ансамбль".

Члены жюри - народная артистка Азербайджана Гамида Омарова, заслуженный деятель искусств Али Амирли, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов были награждены почетными грамотами Главного управления культуры города Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости