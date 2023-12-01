Названы победители Фестиваля бакинских народных театров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры имени Г.Аббасова при организации Главного управления культуры города Баку состоялась церемония награждения победителей Фестиваля бакинских народных театров, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Фестиваль был посвящен 150-летию азербайджанского профессионального национального театра. Основная цель его проведения – развитие народного творчества, более эффективная организация работы народных театров и драматических кружков, действующих в учреждениях культуры, вовлечение молодого поколения в самодеятельные театральные коллективы и т.д.

По решению членов жюри I место занял спектакль "Билет в рай", представленный народным театром Дома культуры имени Г. Сарабского; II место – постановка самодеятельного драматического кружка "Гюнешим" Центра культуры имени Г.Аббасова "Тыг-Тыг ханум и друзья"; III места удостоены спектакли "Жители рая" народного театра Дома культуры имени Г.Аббасова и "Принудительный брак" народного театра Дома культуры поселка Бадамдар.

Остальные коллективы, участвующие в фестивале, были награждены почетными грамотами и специальными дипломами жюри в номинациях "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучший актерский ансамбль".

Члены жюри - народная артистка Азербайджана Гамида Омарова, заслуженный деятель искусств Али Амирли, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов были награждены почетными грамотами Главного управления культуры города Баку.

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