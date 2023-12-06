В Баку открылась выставка "Западно-азербайджанские ковры: историческая память наших орнаментов" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка "Западно-азербайджанские ковры: историческая память наших орнаментов", сообщает Trend Life.

Выставка проведена в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра и Общиной Западного Азербайджана.

На выставке представлен 21 экспонат – ковры и ковровые изделия известных композиций. Представленные произведения созданы различными мастерами в районах и деревнях уездов Гейча, Зангезур, Агбаба, Памбак и Лору.

Это ковры "Гасымушагы", "Лямпя", "Муган", "Губадлы", "Гянджа" и другие, сохраненные азербайджанцами, которые подверглись насильной депортации с родных земель.

Сегодня эти ковры лелеют как дорогую семейную реликвию. Женщины Западного Азербайджана создавали эти ковры на основе известных композиций, руководствуясь классическими традициями, богатым разнообразием орнаментов и множеством цветовых решений. Ткачихи создали уникальные и колоритные ковры, выражающие их чувства. Особого внимания заслуживают мастерски добавленные детали информационного характера.

На выставке был также представлен безворсовый ковер "шедде" и ковровое изделие "хурджун", широко использовавшееся в быту.

В рамках мероприятия состоялась презентация каталога "Западно-азербайджанские ковры: историческая память наших орнаментов" и видеоролика на эту тему.

Выставка продлится до 5 января 2024 года.

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