В Баку отметят юбилей Юлия Гусмана: Премьера "Не бойся, мы с тобой!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра 19, 20, 21 декабря в 19:00 состоится премьера концерта-спектакля "Qorxma, biz səninləyik!" (Не бойся, мы с тобой!), сообщает Trend Life.

Постановка будет представлена по случаю 80-летнего юбилея известного режиссёра театра и кино, общественного деятеля, капитана команды КВН 1960-х годов, народного артиста Азербайджана Юлия Гусмана.

Концерт-спектакль подготовлен на основе воспоминаний творческого коллектива фильма "Не бойся, я с тобой!", снятого 42 года назад.

Композитор постановки – народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу, авторы либретто – Елена Исаева и Джавид Имамвердиев.

Автор идеи спектакля - брат юбиляра, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Идея отметить юбилей Юлия Гусмана на сцене театра, где легендарный режиссер в свое время работал, принадлежит директору театра, заслуженному деятелю искусств, доктору философии по искусствоведению Алигисмету Лалаеву, который также является художественным руководителем постановки.

Режиссер-постановщик спектакля – Джавид Имамвердиев, дирижер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстер-постановщик – заслуженный артист Эмин Алиев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, концертмейстер – Фидан Алиева, художник по гриму – Айбениз Гусейнова, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

В постановке заняты народный артист Ильхам Намиг Камал, заслуженные артисты Борис Графкин, Шовги Гусейнов, Фарид Алиев, актеры Мехрибан Залиева, Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, Ниджат Али, Леонид Клец, Ольга Георгиева, а также хоровая и балетная трупы театра.

Помимо самого юбиляра, в премьерном показе ожидается участие Михаила Гусмана, а также народных артистов Полада Бюльбюльоглу, Александра Шаровского, Гамиды Омаровой, Сархана Сархана и других известных деятелей искусства.

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