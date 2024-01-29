Заслуженная артистка Диляра Алиева встретилась с поклонниками творчества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г.Аббасова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с известной актрисой, телеведущей, заслуженной артисткой Азербайджана Дилярой Алиевой, сообщает Trend Life.

Вначале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На мероприятии была предоставлена информация о творческом пути актрисы.

В своем выступлении Диляра Алиева рассказала об образах, которые она воплотила в кино и на театральной сцене, о работе на телевидении.

На вечере были продемонстрированы кадры из фильмов, в которых снималась Диляра Алиева.

В заключение заслуженная артистка ответила на вопросы участников встречи.

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