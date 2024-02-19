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Певец из Казахстана посвятил песню "Tut ağacım" памяти Айгюн Бейляр (ВИДЕО)

Культура Материалы 19 февраля 2024 16:05 (UTC +04:00)
Певец из Казахстана посвятил песню "Tut ağacım" памяти Айгюн Бейляр (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Известный певец, заслуженный деятель Казахстана Алишер Каримов исполнил песню "Tut ağacım" в память о заслуженной артистке Азербайджана Айгюн Бейляр (1975-2024), сообщает Trend Life.

Песня "Tut ağacım" считалась визитной карточкой Айгюн Бейляр. Автор слов - Закира Аллахвердиева, автор музыки – Айгюн Самедзаде.

Отметим, что 4 декабря 2023 года на торжественной церемонии закрытия Дней культуры Казахстана в Азербайджане Алишер Каримов исполнил азербайджанскую народную песню "Ay Laçın".

Айгюн Бейляр родилась 22 августа 1975 года в Баку. Начальное музыкальное образование получила в музыкальной школе при Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде (класс игры на нагаре). В 13 лет она становится солисткой Азербайджанской государственной детской филармонии. Именно в этот период проходят ее первые выступления на профессиональной сцене, гастроли по зарубежным странам, различным городам и регионам страны.

В 20 лет (в 1995 году), создав первый профессиональный музыкальный коллектив имени легендарной Шовкет Алекперовой, Айгюн Бейляр начинает широкую концертную деятельность, в том числе представляя национальное искусство за рубежом. В 1998 году Айгюн Бейляр поступает на факультет ханенде (исполнитель мугама) в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где ее преподавателями становятся известные мастера Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Агахан Абдуллаев и другие.

В 2005 году вместе с мугамным трио Айгюн Бейляр становится победительницей Международного фольклорного фестиваля в Самарканде (Узбекистан). С концертными программами она выступала во Франции, Испании, Марокко, США, Великобритании, России, Турции, Греции, Германии, Швеции, Дании и других странах.

Айгюн Бейляр скончалась от тяжелого заболевания 6 января 2024 года на 49 году жизни в клинике города Анкара (Турция), где проходила лечение.

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