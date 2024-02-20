Саида Зульфугарова с успехом выступила с сольным концертом в Барселоне (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного европейского искусства Барселоны (Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Испания) с большим успехом прошел сольный концерт известной пианистки, лауреата международных конкурсов Саиды Зульфугаровой, сообщает Trend Life. На вечере под овации зрителей прозвучали произведения мировых классиков и современных авторов.

MACBA - художественный музей в столице Каталонии. Здание, построенное по проекту архитектора Ричарда Мейера, открылось 28 ноября 1995 года. В коллекции музея находятся преимущественно произведения искусства второй половины XX века, а также - работы современных художников. Здесь еженедельно проводятся концерты джазовой и классической музыки в исполнении талантливых и известных музыкантов со всего мира.

Саида Зульфугарова родилась в Баку и уже в детские годы была лауреатом многочисленных национальных конкурсов. Окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Получила степень магистра музыковедения в Парижском университете Сорбонны, защитив диплом о творчестве великого азербайджанского композитора Гара Гараева. Преподавала в различных учебных заведениях, среди которых консерватория имени Полины Виардо-Гарсия. Выступает на многочисленных фестивалях, дает сольные концерты во Франции, Швеции, Германии, Нигерии, Испании, Мальте и т.д. Среди наград - медаль "Женщина года" (2019 год) за творческие заслуги и участие в жизни города Карьер-Су-Пуаси (Carrières-sous-Poissy) , где она проживает. Основные направления ее концертных программ - классический фортепианный репертуар и популяризация произведений азербайджанских композиторов. Реализовала несколько значимых музыкальных проектов, посвященных мировым и азербайджанским классикам.

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