В Баку состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству Абдуллы Шаига (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству заслуженного деятеля культуры Азербайджана, поэта, прозаика, драматурга, переводчика и педагога Абдуллы Шаига (1881-1959), организованный Домом-музеем Абдуллы Шаига и Литературным клубом Русского дома в Баку, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено к 143-летию со дня рождения классика национальной литературы.

На вечере были продекламированы лучшие стихи поэта на русском и азербайджанском языках. Среди выступивших - Лала Гасанова, Тюркан Байрамзаде, Байрам Магеррамов, Гюнатай Гусейнова, Айтен Гасанзаде, Ольга Шалаева, Лале Мухтарова, Мария Петриенко, Афаг Рафиггызы.

Декламация стихотворений сопровождалась музыкальными произведениями, таких композиторов, как Петр Чайковский, Тофиг Гулиев, Юрий Весняк в исполнении Ляман Гуламовой, которая также представила авторскую композицию "Последний лист". Старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреат международных конкурсов Лала Мухтарова исполнила знаменитое произведение Шуберта "Серенада".

Выступившие директор Дома-музея Абдуллы Шаига, внучка Абдуллы Шаига, доктор философии по искусствоведению Улькер Талыбзаде и председатель Литературного клуба, член Союза писателей Азербайджана, поэтесса, педагог Лала Гасанова рассказали о жизни и творчестве Абдуллы Шаига. Было отмечено, что многогранное творчество видного классика, оставившего богатое наследие в истории отечественной литературы, хорошо известно в странах Востока и Запада. Абдулла Шаиг является одним из создателей детской литературы в Азербайджане, основателем детской драматургии. Многочисленные художественные, научные, педагогические труды классика способствуют обогащению духовного мира людей различных возрастных категорий, формированию нравственности, развитию национального самосознания. Произведения Абдуллы Шаига неоднократно издавались на многих языках мира. Сам он тоже много переводил на азербайджанский язык произведения Низами Гянджеви, Фирдоуси, Саади, Руми, Шекспира, Крылова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Чехова, Горького и других.

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