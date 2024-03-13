В Баку показали сказочный сад Новруза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя был представлен музыкальный спектакль "Сказочный сад Новруза" (Novruzlu nağıl bağı), организованный Республиканской детской библиотекой имени Фиридун-бека Кочарли и Центром развития детей и молодежи №3, сообщает Trend Life.

Перед концертом в фойе была развернута выставка, посвященная празднику Новруз – одному из самых любимых на протяжении веков в Азербайджане, отражающим национальные и духовные ценности народа. Выступившие поздравили участников вечера с наступающим праздником Новруз.

В спектакле "Сказочный сад Новруза" были представлены интересные композиции и танцы, связанные с традициями и обычаями праздника Новруз.

Среди гостей были детские писатели Солмаз Аманова и Севиндж Нуругызы, учащиеся школ-интернатов и общеобразовательных учреждений, центров культуры и образования.

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