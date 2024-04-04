В Москве состоялась премьера фильма Мурада Ибрагимбекова "Русские путешественники в Африке" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась премьера полнометражного неигрового фильма известного режиссера и сценариста, лауреата международных кинофестивалей, обладателя венецианского "Серебряного льва" и лауреата российской кинопремии "Ника" Мурада Ибрагимбекова "Русские путешественники в Африке", сообщает Trend Life. Мероприятие организовано Гильдией режиссеров России СК РФ.

Режиссер Мурад Ибрагимбеков представил картину о мире, созданном живописцем Павлом Леоновым – одной из самых ярких личностей в русской наивной живописи, о мире его полотен, в котором художнику удалось сконструировать идеальную в его представлении новую реальность. Реальность мечты, которая для художника во многом была важнее окружающей его действительности. Мир этого человека, прожившего очень тяжёлую жизнь, завораживает. Художник говорит с нами через свои холсты, но в фильме звучит и его голос, голос человека, который читает свои статьи и письма.

Автор сценария – Павел Финн, оператор – Михаил Онипенко, монтаж – Елена Никифорова, звукорежиссер – Евгений Сливченко, продюсер – Елена Ефимова. В главной роли – Александр Баширов.

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