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Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)

Культура Материалы 16 апреля 2024 14:46 (UTC +04:00)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Богатое музыкальное искусство Азербайджана имеет многовековую историю развития, произведения выдающихся мастеров и гениев всегда востребованы и любимы публикой. Во Дворце Гейдара Алиева в Баку была представлена концертная программа "Гении" (Dahilər) на музыку азербайджанских классиков, народных артистов Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, Огтая Кязыми и Эльзы Ибрагимовой, сообщает Trend Life.

На вечере в сопровождении инструментального ансамбля Dan Ulduzu имени Гюляры Алиевой и оркестра Bakı Sinfonietta под управлением заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова выступили народные артисты Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Заур Рзаев, заслуженные артисты Элтон Гусейналиев, Лала Мамедова, Арзу Алиева, Рашад Ильясов, заслуженный деятель культуры Ашиг Самира Алиева, исполнители Самир Пириев, Талех Яхъяев, Назим Файтончу, Сабина Арабли, Забита Алиева, Замиг Гусейнов, Азад Шабанов, Хумай Асланова и другие. Выступления артистов были встречены овациями.

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Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку представили концерт "Гении" (ФОТО)
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