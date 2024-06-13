Грандиозные братские Дни культуры Азербайджана в Узбекистане – экспозиции, спектакли, мода (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Множеством значимых мероприятий ознаменованы Дни культуры Азербайджана в Узбекистане, представленные широкой программой и вызвавшие большой интерес гостей. Большую делегацию мастеров искусств, творческих коллективов, писателей возглавляет министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Дни культуры Азербайджана, организованные министерством культуры Азербайджана и проходящие в столице Узбекистана Ташкенте с 10 по 14 июня, являются новой страницей в развитии культурных связей между нашими странами. Отметим, что недавно на высоком уровне были проведены Дни культуры Узбекистана в Азербайджане. Ныне узбекистанцы могут ближе познакомиться с древней и богатой культурой, искусством, литературой, национальными традициями и ценностями азербайджанского народа. Для гостей из Азербайджана также организована большая программа для ознакомления с историческими и культурными ценностями Узбекистана.

На состоявшейся встрече министров культуры двух стран Озодбека Назарбекова и Адиля Керимли была отмечена значимость проводимых в Ташкенте Дней азербайджанской культуры, исторических и культурных связей, братских отношений между нашими народами, реализация совместных проектов. Общетюркская идентичность, общие культурные ценности сблизили наши народы. Было подчеркнуто, что политические отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнёрства благодаря мудрой политике и дружбе глав наших государств. В ходе встречи было предложено снять фильм, посвященный выдающимся поэтам Алишеру Навои и Мухаммеду Физули.

Также представители двух стран посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, которому принадлежат выдающиеся заслуги в укреплении связей между Азербайджаном и Узбекистаном, возложили цветы к памятнику великому лидеру и с уважением почтили его светлую память.

В Союзе писателей Узбекистана прошла конференция на тему "Мухаммед Физули и Алишер Навои: наши общие литературно-духовные ценности". По случаю 530-летия со дня рождения Мухаммеда Физули состоялась презентация сборника произведений мастера слова на узбекском языке в двух томах. Двухтомник издан в рамках проекта действующего в Ташкенте Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева, который играет важную роль в развитии литературных и культурных связей между нашими странами. В конференции приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, председатель Союза писателей Узбекистана, народный поэт Сираджеддин Саид, литературовед, профессор Нурбой Джаббаров, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, академик Низами Джафаров, поэт, переводчик Мирзо Кенджабек, секретарь Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу, заместитель директора по научной работе Института востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА Рухангиз Джумшудлу.

Было отмечено, что Алишер Навои и Мухаммед Физули сыграли исключительную роль в развитии литературно-культурной мысли не только двух народов, но и всего тюркского мира. Алишер Навои, вдохновленный творчеством великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, оказал влияние на развитие общетюркской литературной мысли, создал литературный и культурный мост между нашими народами. Было подчеркнуто, что дружба глав наших государств и успешная политика, основанная на взаимном доверии, играют важную роль в развитии культурных связей между двумя странами. При этом культурные связи между Азербайджаном и Узбекистаном основаны на литературных традициях, существующих со времен средневековья. Было оценено возрождение спустя много лет литературного мероприятия "Маджлиси-фарамушан" в 2021 году в Шуше - культурной столице Азербайджана, с участием молодых писателей двух стран как новый важный вклад в развитие плодотворных литературных связей. Была представлена литературно-музыкальная композиция с участием азербайджанских мастеров искусств

В Национальной библиотеке имени Алишера Навои открылся уголок Азербайджана. Выступившие директор библиотеки Умида Тешабаева и директор Азербайджанской национальной библиотеки имени Мирзы Фатали Ахундзаде, профессор Керим Таиров высоко оценили знаменательное событие для коллектива и читателей. В фонде библиотеки хранятся более 5 тысяч книг об Азербайджане, многочисленные издания, книги, журналы другая печатная продукция. В новосозданном уголке Азербайджана представлены издания в около 300 наименованиях, которые будут способствовать дальнейшей пропаганде истории и культуры, литературы братской страны. Было отмечено, что уголок Узбекистана в Азербайджанской национальной библиотеке был создан в 2019 году и за прошедший период прошли мероприятия, связанные с юбилеями известных поэтов и писателей, мыслителей Узбекистана, состоялись презентации книг.

В Ташкентском государственном университете состоялось мероприятие, посвященное 530-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули. На мероприятии победители конкурса мугама Нисбат Садраева и Алмаханым Ахмедли исполнили газели Физули.

В Галерее изобразительных искусств Узбекистана организована выставка "Азербайджанское национальное наследие в жемчужинах искусства". На мероприятии выступили директор галереи Камила Балтабаева и заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Севиль Керимова, директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова. Концепция выставки основана на богатой истории и древних художественных традициях национального наследия Азербайджана, принципах преемственности современного искусства. Первая часть выставки включает произведения основоположника профессиональной азербайджанской графики Азима Азимзаде, хранящиеся в Национальном музее искусств Азербайджана. Художественные интерпретации графических произведений разработаны на основе уникальных экспонатов Музейного фонда. Во втором зале представлены 27 предметов XVIII-XX веков из частной коллекции, собранной за последние 20 лет. В третьем зале демонстрируются ковры ОАО "Азерхалча". Гостям был представлен видеоролик Союза художников Азербайджана, экспозиции изделий ручной работы по гончарному, ювелирному, медному делу, шебеке и гурама. Наши мастера наглядно продемонстрировали процесс создания работ. Идея сохранения традиций нашла отражение и в представленной фотовыставке "Adi şəhər" (Обычный город).

Особый интерес вызвал показ брендов одежды ATİDE и Anara Zakirli. Модельер Аида Кахведжи представила проект "Сундук", направленный на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия Азербайджана, своеобразно соединив национальные костюмы из сундука наших бабушек с современной модой. В коллекции одежды "Шамахы", названной в честь одного из древних городов Азербайджана, особо были представлены кялагаи - традиционные азербайджанские женские платки. Модельер Анара Закирли представила синтез национальных ковровых орнаментов Азербайджана с современной одеждой с целью их продвижения в мире моды, привлечения внимания к модной одежде и культуре нашей страны в гармонии Востока и Запада. Представленная коллекция одежды "Зарафшан" была вдохновлена знаменитым азербайджанским ковром "Афшан". В одежде использованы уникальные ткани, изготовленные на заказ, отражающие ярко-красные национальные орнаменты Азербайджана. За каждой работой, представленной в коллекции, стоят вековая история, загадочные истории, тонкая ручная работа и бесконечное воображение. Памятники истории, ковры и другие изделия ручной работы, представленные под аккомпанемент азербайджанских народных песен, произвели на посетителей большое впечатление.

В Узбекском государственном институте искусства и культуры был показан спектакль "Я есть я" (Mənəm, mən) Азербайджанского государственного театра YUĞ, поставленный по произведению писателя-драматурга Ильгара Фахми в честь 650-летия великого азербайджанского писателя и философа Имадеддина Насими. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник - Вюсал Рагим, композитор - народная артистка Айгюн Самедзаде, автор пластического решения - Джейхун Дадашев. Спектакль, жанр которого определен как мистико-психологическая драма, создан на основе совместного проекта Азербайджанского государственного театра YUĞ и Фонда тюркской культуры и наследия. В спектакле приняли участие народный артист Мамедсафа Гасымов, заслуженный артист Гасым Наги, актеры Абдулгани Алиев, Зия Ага, Амид Гасымов, Вугар Гаджиев, Эльгюн Гамидов, Эльшан Аскеров и Фамиль Гулиев. В сценической постановке зрителю представлена концепция хуруфизма как науки, любви, Божественного писания и святости. Спектакль был встречен аплодисментами зрителей.

С большим успехом в Государственном академическом театре имени Алишера Навои была представлена Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета оперетта великого композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, роли исполнили - народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Гюлюстан Алиева, Сабина Вахабзаде, а также Талех Яхьяев и Садиг Меликов. Постановку в сопровождении узбекского оркестра осуществила заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Действие оперетты происходит в Шуше, городе, где вырос композитор. Новое поколение молодых людей мечтает создать семью, основанную на взаимной любви. В произведении сочетаются традиции европейской классической и азербайджанской национальной музыки. Оно было переведёно на 80 языков мира и поставлено в более чем двухсот театрах свыше восьмидесяти стран мира. В 2013 году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты. Комедия была экранизирована 4 раза, самым же популярным считается показанный в более чем 130 странах мира фильм 1945 года с Рашидом Бейбутовым в главной роли.

Во Дворце международных форумов "Узбекистон" состоялись презентация азербайджанских сладостей и гала-концерт с участием мастеров искусств Азербайджана. Прозвучали произведения азербайджанских классиков и современных авторов, были исполнены народные танцы. На вечере выступили народные артисты Азербайджана Мансум Ибрагимов, Гюльянаг Мамедова, Зульфия Ханбабаева, Азер Зейналов, Юсиф Эйвазов, заслуженные артисты Сахиб Пашазаде, Нигяр Шабанова, Афаг Аббасова, заслуженный работник культуры Ашуг Самира и Ашуг Али, исполнители Хазрат Азизли, Алмаханым Ахмедли, Азад Шабанов, ритм-группа "Натиг" под управлением народного артиста Натига Ширинова, Азербайджанский государственный ансамбль танца, танцевальный ансамбль "Мирвари". Узбекские песни и танцы также были включены в программу гала-концерта, выступила народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева.

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