Стартовал прием заявок на Международный фестиваль анимации ANIMAFILM в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Начался прием заявок на участие в 7-ом Международном фестивале анимации ANIMAFILM, сообщили Trend Life организаторы фестиваля.

Фестиваль пройдет в столице Азербайджана 2-6 октября 2024 года, при организации Азербайджанской ассоциации анимации.

К участию в конкурсной программе фестиваля приглашаются профессионалы анимации, любители и студии мультипликации. Прием фильмов осуществляется через онлайн-платформу FilmFreeway.

Представленные работы должны соответствовать следующим условиям:

- фильмы принимаются в двух категориях – местной и международной;

- фильмы должны быть сняты после 1 января 2023 года.

- более 50 процентов фильма должна составлять анимация (организаторы не вводят ограничения на используемую в фильме анимационную технику и темы);

- заявки принимаются до 15 июля 2024 года.

Отметим,что фестиваль ANİMAFİLM проводится с 2018 года. Он объединяет детей, молодежь, режиссеров анимации и студии мультипликации, знакомит их с международным опытом, профессиональными местными и зарубежными мастерами анимации. В ходе фестиваля демонстрируются сотни местных и зарубежных анимационных фильмов, а также проводятся конференции, выставки, мастер-классы и т.д.

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