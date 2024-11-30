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Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)

Культура Материалы 30 ноября 2024 15:05 (UTC +04:00)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Фото: Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова и Международного центра мугама состоялся концерт "Mahnı və romans" (Песня и романс), сообщает Trend Life.

В концертной программе, представленной в рамках проекта "Gəncədən Bakıya (Из Гянджи в Баку), выступили народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, заслуженный артист Турал Абдуллаев, солисты Рустам Джафаров, Васиф Байрамов. Были представлены композиции азербайджанских классиков – Ниязи "Vətən nəğməsi", Фикрета Амирова "Gülüm", Сулеймана Алескерова "Vətənimdir", Васифа Адыгезалова "Qərənfil", Рамиза Мустафаева "Məlahət sultanı", Тофига Гулиева "Sevdiyim qız", "Lirik mahnı", Саида Рустамова "Alagöz", Джахангира Джахангирова "Ana", Севиль Алиевой "Qayıt əzizim", Агабаджи Рзаевой "Könlüm".

В завершение прозвучала песня Муслима Магомаева "Азербайджан", встреченная зрителями бурными аплодисментами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
Гянджинская филармония представила в Баку концерт "Песня и романс" (ФОТО)
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