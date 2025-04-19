В Баку состоялась торжественная премьера художественного фильма "Doğma torpaq" о Карабахской войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Doğma torpaq" (Родная земля), снятого при финансовой поддержке министерства культуры, Агентства кино Киноагентства Азербайджана и киностудии Narimanfilm, сообщает Trend Life.

Среди гостей торжественного вечера присутствовали министр культуры Адиль Керимли, Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, заместитель председателя Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов, первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова, видные деятели науки и культуры, любители киноискусства.

Перед началом показа было отмечено, что фильм, созданный на студии Narimanfilm, стал первым художественным произведением, снятым на освобождённых от оккупации землях после 44-дневной Отечественной войны, в городе Шуша. Картина охватывает три ключевых этапа новейшей истории Азербайджана: изгнание соотечественников с исторических азербайджанских земель - ныне территории Армении, события первой Карабахской войны, включая геноцид в Ходжалы, а также триумфальную Победу Азербайджана в ходе 44-дневной войны.

Сюжет фильма разворачивается в 1992 году, в непростое и ответственное время, когда независимая Азербайджанская Республика ведёт борьбу против армянских сепаратистов в Карабахе. Журналистка Миранда приезжает из Лондона в Азербайджан, чтобы снять документальный фильм о кавказском барсе. Судьба сталкивает её с разведчиком Эмилем, с которым им предстоит пройти множество тяжёлых испытаний…

Фильм "Doğma torpaq" с глубоким интересом и волнением был воспринят аудиторией как художественное отражение сложных, но славных вех в истории страны, премьера завершилась овациями зрителей.

В завершение творческий коллектив был приглашен на сцену и рассказал о работе над проектом, который длился на протяжении пяти лет. Съёмки фильма проходили не только в Шуше, но и в Баку, Гобустане, Губе, Барде, Загатале, Гахе. Автор сценария и режиссёр - Ильгар Сафат, генеральный продюсер - Нариман Мамедов, линейный продюссер - Лейла Достализаде, оператор-постановщик - Константин Эсадзе, композитор - Араз Гумбетли, звукорежиссёр - Иван Гусаков и Мехман Надиров.

Главные роли в фильме исполнили Рустам Джабраилов и актриса из России Алина Воронцова. Также в съёмках приняли участие народные артисты Гаджи Исмаилов, Мабуд Магеррамов, актёры Азер Айдамир, Горгуд Джафарли, Рашад Сафаров, Эльдар Багирбеков, Аждар Зейналов, Ярослав Трифонов, Амина Аббасова, Орхан Аббасов, Ильгар Мусаев, Мирза Агабейли, Мидхат Айдын, Руслан Исмайлов, Салман Байрамов, Ройя Рустамов, Рустам Керимов, Микаил Алиев, Манаф Дадашов, Инна Имранова, Заур Искендеров и другие.

Запланированы показы фильма в ряде зарубежных стран, а также участие в международных кинофестивалях.

Широкий прокат фильма "Doğma torpaq" стартует с 24 апреля в кинотеатрах страны.

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