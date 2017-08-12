К каким последствиям приводит увлечение кондиционером

12 августа 2017 13:47 (UTC+04:00)

Для многих людей единственным спасением от жары и духоты в помещении становится кондиционер. Конечно, находиться в прохладной комнате, когда на улице невыносимая жара, гораздо приятнее, однако эксперты предостерегают от чрезмерного использования кондиционеров.

Вот несколько предупреждений о том, к каким последствиям приводит чрезмерное увлечение кондиционером.

Так, например, не рекомендуется длительное время находиться непосредственно под действующим кондиционером - холодный воздушный поток равносилен сквозняку и может спровоцировать простуду.

Нежелательно засыпать при включенном в комнате кондиционере, ведь температура в помещении может опуститься ниже комфортной для организма человека, а это может стать причиной мышечных спазмов, головных болей, болей в спине.

Использование кондиционера практически исключает возможность притока свежего воздуха, в помещении возникает ситуация недостатка кислорода. Недостаток кислорода может быть главной причиной повышенной сонливости и постоянной утомляемости.

Долгое нахождение в помещении с включенным кондиционером может привести к тому, что кожа потеряет естественную влагу и станет сухой и чувствительной. Сухой воздух вреден не только для кожи, но и для волос.

Кондиционер требует регулярной чистки, так как на фильтрах оседает пыль, различные микробы и бактерии, которые могут попасть в воздух, что может вызвать аллергическую реакцию.

Azernews Newspaper
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