В Габале появились удивительные живые статуи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостей X Габалинского международного музыкального фестиваля встречают…живые статуи, или мимы классических исполнителей, сообщает Trend Life.

Такие статуи очень популярны в городах Европы – они позируют на главных улицах с целью обмануть людей, притворяясь статуей, чаше всего вызывая улыбку и любопытство у прохожих. Это очень интересная и сложная роль, попробуйте постоять пару часов в одном и том же положении! Люди, которые занимаются этим, должны обладать не только терпением, но и быть артистичными, ведь как только прохожий кинет монетку в шляпку мима, он должен сыграть небольшую сценку, чтоб завлечь других прохожих и заставить захотеть их кинуть еще! Но в Габале не надо бросать монеты, достаточно лишь до них прикоснуться, как они моментально оживают и своеобразно приглашают войти с ними в роль.

Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходит с 30 июля по 7 августа в Габале. Юбилейный фестиваль проходит среди гор и лесов, и является идеальным местом для поклонников классической музыки, желающих отдохнуть от городской жары и подышать чистым воздухом. Гостям представлена интересная и разнообразная программа с участием известных исполнителей, музыкантов и коллективов из Азербайджана, России, Израиля, США, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании, Венгрии, Грузии, Израиля, Турции, Кубы и других стран.

(Автор: Вугар Иманов)

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