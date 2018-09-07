Названы самые дорогие автомобили в 2018 году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Большинство автопроизводителей стремиться выпускать автомобили бюджетного сегмента, которые являются самыми покупаемыми на мировом рынке. Однако, есть модели, стоимость которых эквивалентна десятку или даже сотне дешевых автомобилей, но и на них находятся свои покупатели. «Автоновости дня» www.avtonovostidnya.ru составили ТОП-3 самых дорогих автомобилей в 2018 году, которые были проданы по цене хорошего дома, а то и не одного.

3 место- Lamborghini Veneno за 4.5 млн. долларов. Этот суперкар был выпущен итальянской компанией в честь ее 50-летнего юбилея и обладает не только «космическим» дизайном, но и серьезными техническими характеристиками. Так, в движение автомобиль приводится 6.5-литровым турбированным мотором V12 мощностью в 740 лошадиных сил, который работает с 7-скоростной коробкой передач.

От нуля до 100 км/час суперкар разгоняется за 3 секунды, чему способствует довольно малый вес для автомобиля такого класса. Этого удалось достичь за счет широкого использования панелей из углеродного волокна. Всего было выпущено 9 экземпляров Lamborghini Veneno, что и обуславливает высокую стоимость.

2 место- Koenigsegg CCXR Trevita за 4.8 млн. долларов. Данный эксклюзивный суперкар от шведского производителя самых быстрых автомобилей отличился тем, что его кузовные элементы из карбонового волокна покрыты алмазной защитной пленкой, которая придает им уникальный серебристо-белый цвет.

Несмотря на изысканную отделку драгоценными камнями, автомобиль остается невероятно мощным и быстрым «болидом» за счет 1000-сильного турбомотора. Держать машину в узде на скоростях более 300 км/час позволяет интересное двойное заднее антикрыло, которое выполнено из углеволокна. Всего выпущено два экземпляра Koenigsegg CCXR Trevita.

1 место - Rolls-Royce Sweptail за 13 млн. долларов. Эта сухопутная яхта была создана в единственном экземпляре специально для владельца компании, специализирующейся на выпуске элитных яхт и частных самолетов. В отделке автомобиля использовано натуральное дерево и высококачественая кожа. По заказу клиента «корма» машины выполнена в стиле гоночных яхт, с резким сужением крыши.

Внутри есть место только для двух человек, как раз из-за сильно зауженной задней части. Поэтому «капитанские» места у данной сухопутной яхты располагаются именно спереди, в отличие от традиционных лимузинов подобного класса.

Как видно, задрать ценник автомобиля до небес могут сразу несколько факторов. Это и выдающиеся технические характеристики, и превосходный уровень комфорта, и общая эксклюзивность, когда машины выпускаются в единичных экземплярах.

(Автор: Вугар Иманов)

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