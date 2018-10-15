Cамые отвратительные музеи мира - трупы, паразитология...(ФОТО)

Жареные морские свинки и гнилой сыр с личинками — в Швеции открывается Музей отвратительной еды, передает РИА Новости, и представляет другие жуткие и неоднозначные выставочные площадки, пользующиеся популярностью в мире.



Музей отвратительной еды

В третьем по величине городе Швеции, Мальмё, собирают экспозицию из 80 самых омерзительных блюд мировой кухни — конечно, с точки зрения европейца, ведь граждане стран, откуда пришли эти яства, считают их деликатесами. Музей отвратительной еды откроется 31 октября, но на сайте и в соцсетях уже представлены некоторые экспонаты.

Примечательно, что среди них не только такая экзотика, как рисовая водка с новорожденными мышами, но и распространенный в Киргизии и Казахстане кисломолочный напиток кумыс. Есть здесь и традиционные шведские "мерзости", например консервированная квашеная сельдь — сюрстрёмминг.

Некоторые продукты можно попробовать, но особое внимание уделяется запахам. Часть блюд поместят в герметичные контейнеры и будут регулярно менять, чтобы сохранить "свежесть". Создатель музея Самюэль Уэст гордится, что у них "самый вонючий сыр в мире". За этот титул могут побороться сразу несколько экспонатов музея. Например, козий сычужный сыр и сардинский гнилой сыр с личинками. Протухшая акула из Исландии под названием хаукарль тоже, надо полагать, пахнет впечатляюще.

Музей паразитологии

Единственный в мире музей паразитов находится в Токио. Двухэтажная экспозиция насчитывает около 45 тысяч червей и 300 других паразитов. Музей был основан в 1953 году доктором медицинских наук Сатору Камегай и пополнялся при поддержке государства и частных инвесторов.

На первом этаже размещены отдельные виды паразитов, а на втором — пораженные ими органы людей и животных. Жемчужина коллекции — девятиметровый червь, поселившийся в теле молодого японца. Стоит сразу успокоить чувствительных посетителей — все экспонаты неживые и хранятся в колбах с формалином.

Все же при посещении экспозиции требуется соблюдать правила — не пить и не есть, в том числе конфеты, запрещена даже жвачка. Еще одна особенность музея — сувенирный магазин, где продаются майки, сумки и брелоки с изображением паразитов.

Музей мышьяка

Жуткий музей есть и в России — в маленьком городе Свирске Иркутской области в 2017 году открылся Музей мышьяка. Когда-то здесь располагался металлургический завод, а сегодня экспозиция рассказывает об опасных и полезных свойствах химического элемента.

Для большинства людей мышьяк ассоциируется с ядом, но в наши дни он используется в пиротехнике, электронике, при изготовлении лекарств и бытовой химии. Все же в первом зале посетителям напоминают о средневековых традициях: здесь вы узнаете о самых изощренных способах убийства с помощью мышьяка.

Затем экспозиция рассказывает о методах его производства и роли в промышленности. Последние залы посвящены концу эры использования мышьяка и ликвидации его остатков. Помимо развлечения, музей преследует цель популяризации промышленного туризма и демонстрации успешного опыта утилизации ядовитых отходов.

Музей смерти

Необычная для жизнерадостной Калифорнии выставочная площадка есть в Лос-Анджелесе. Музей смерти открылся в 1995 году. Основу коллекции составляют "произведения искусства", созданные серийными убийцами, а также фотографии с мест преступлений и страшных ДТП.

Значительная часть экспозиции — экспонаты на тему загробной жизни. Есть даже комната с погребальными аксессуарами и инструментами для бальзамирования. Отдельный зал посвящен самоубийствам. Посетителям с крепкими нервами покажут видео со смертью реальных людей.

Музей трупов

Один из самых неоднозначных музеев мира не имеет постоянной площадки. Его создателя — немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса — прозвали Доктор Смерть. В 1977 году он запатентовал особый способ фиксации мертвых тканей анатомическим пластиком, что позволяет очень долго сохранять тело.



В 1993 году открылся Институт пластинизации, и Хагенс начал собирать коллекцию тел, завещанных добровольцами или полученных из тюрем и колоний. Музей постоянно пополняется экспонатами, из которых Хагенс создает своеобразные скульптуры — без кожи, но часто с ироническим подтекстом.

Патологоанатом назвал свою коллекцию "Мир тела" и путешествует с ней по разным странам, вызывая противоречивую реакцию. Многие считают это глумлением над усопшими, но доктор готов на собственном примере отстаивать такое "искусство". Он завещал свое тело музею и после смерти станет одним из экспонатов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.