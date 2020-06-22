Клинические испытания показали связь между группой крови и заражённостью коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Оказывается, на тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом COVİD -19 может влиять группа крови пациента. К такому выводу после клинических испытаний пришли учёные из Колумбийского университета США, исследователи из медицинских учреждений Китая и специалисты Мазандаранского медицинского университета Ирана. О результатах их научных изысканий сообщает специализированный портал medRxiv, сообщает Trend Life.

Во всех трех работах отмечается, что уровень смертности наиболее высок среди тех, у кого вторая группа крови. Чуть меньше смертность у третьей и четвертой групп, а самая низкая – у первой группы крови. Инфицированные с первой группой крови, в основном, болеют в легкой форме и умирают от коронавируса гораздо реже. Риск перенести заболевание тяжело или даже умереть для носителей третьей и четвёртой групп крови меньше, чем для второй, но выше, чем для первой.

По словам исследователей, это может быть связано с тем, что вторая группа крови является одной из самых распространенных. Специалисты отмечают, что влияние группы крови на тяжесть протекания болезни не зависит от каких-либо факторов риска – например, такими, как возраст, ожирение или сопутствующие хронические заболевания.