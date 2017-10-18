Не желайте 100 лет жизни Эльчину Иманову и Вахиду Азизу (ФОТО, ВИДЕО)

18 октября 2017 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация клипа на композицию "Mənə 100 il ömür arzulamayın" ("Не желайте мне 100 лет жизни") в исполнении певца и исполнителя на гармони Вагифа Асадова, сообщает Trend Life. Музыкальное произведение написано известным композитором Эльчином Имановым на слова поэта и общественного деятеля Вахида Азиза. Презентацию клипа посетили общественные деятели, известные представители культуры и искусства, литераторы.

По словам Вахида Азиза, в работе над композицией Эльчин Иманов очень тонко прочувствовал стихи, глубоко проникся в их смысл, угадал настроение. В итоге получилась очень душевная и трогательная композиция.

Композитор Эльчин Иманов рассказал, что поэт Вахид Азиз предложил ему написать музыку к двум произведениям - "Bakım mənim" ("Мой Баку"), которую впоследствии исполнил заслуженный артист Эюб Ягубов и к стихам "Mənə 100 il ömür arzulamayın". Рассказал и о работе над произведением, подчеркнув, что очень рад сотрудничеству с поэтом Вахидом Азизом.

Было отмечено, что смысл композиции очень глубокий - он о пути, который проходит каждый человек, о его предназначении, о прожитых годах. Исполнение Вагифа Асадова навевает грусть, ностальгию, заставляет задуматься о главном…

Далее вниманию участников мероприятия был представлен клип, режиссером которого является Фуад Тахмазлы. Клип получился очень душевный и теплый, в нем отражены и встречи со старыми друзьями, ощущения единства семьи, воспоминания о прошлом.

Отметим, что в клипе снялись заслуженный артист Эюб Ягубов и племянницы композитора Эльчина Иманова – Ляман и Алия Гулузаде.

(Автор: Джани Бабаева )

Azernews Newspaper
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