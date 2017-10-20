EMIN и Ани Лорак: Премьера клипа "Проститься" (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен новый клип известного азербайджанского певца и композитора EMINа (Эмин Агаларов) и популярной певицы Ани Лорак на песню Максима Фадеева "Проститься", сообщает Trend Life.

Режиссером клипа стал Алан Бадоев.

"Это потрясающая красивая песня, написанная Максом. Эмоционально она очень сильная, несмотря на то, что сама по себе спокойная и размеренная. Когда мы записывали ее на студии, было ощущение какой-то магии, музыка трогала сердце. Сейчас для меня лично это очень актуальная песня, поэтому премьера, наконец, состоится сегодня", - делится впечатлениями EMIN.

Певец также признался, что эти съемки стали самыми долгими и сложными в его карьере. Стоит отметить, что "Проститься" - уже вторая песня, которую Максим Фадеев написал для дуэта Ани Лорак и EMINа. Первой песней стала композиция "Я не могу сказать", сумевшая за считаные дни полюбиться слушателям и занять первые места в российских чартах.

"Эта песня - продолжение истории нашей песни "Я не могу сказать". Такие ситуации происходят в жизни у каждого, я думаю, поэтому они так трогают сердца. Большое спасибо Максиму, а особенно нашим поклонникам и единомышленникам, реакции и комментарии которых и вдохновили нас на создание именно такого необычного видео", - рассказывает Ани Лорак.

Напомним, что изначально съемки клипа планировались на хит "Я не могу сказать", и был объявлен конкурс на лучший сценарий. Более 1000 писем было получено всего за неделю и отобрано пять лучших работ. Победительницей стала Алена Малова, рассказавшая свою личную и очень необычную историю любви. После прочтения работ EMIN и Ани Лорак решили сделать подарок своим поклонникам и снять клип на другую, новую песню "Проститься" и воплотить в ней основные эмоции и чувства, которые были описаны в сценариях.

(Автор: Джани Бабаева)