Узбекская звезда и азербайджанский мейханачы - история любви в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошли съемки клипа "Xəyanət etmərəm" (Я будет верен тебе всегда) азербайджанского исполнителя мейханы Тарлана Новханы и звезды узбекской эстрады и кино, лауреата Госпремии "Нихол" Манзуры, сообщил Trend Life режиссер работы Наиль Наибоглу. Автор слов и музыки – Тарлан Новханы. Певцы исполняют композицию на родных языках – азербайджанском и узбекском.

"Азербайджано-узбекская дружба является примером для многих народов. Нас многое объединяет – религия, культура, музыка, литература, национально-духовные ценности и восточные ценности. Наши страны считаются центром исламской культуры и мирового культурно-исторического наследия. Атмосфера толерантности и культурно-этнического разнообразия являются историческим достижением, свидетельствующим о духовном богатстве наших народов", - отметил Наиль Наибоглу.

По словам режиссера, предложение о совместном дуэте и съемках клипа поступило во время выступления Тарлана Новханы в концертной программе заслуженного артиста Узбекистана Улугубека Рахматуллаева в Ташкенте в декабре 2017 года, где они вместе с большим успехом представили композицию "Bemor". Улугбек входит в десятку самых популярных эстрадных исполнителей Узбекистана, обладателем национальных премий.

(Автор: Вугар Иманов)

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