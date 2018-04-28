Потрясающее шоу Jamiroquai в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ВИДЕО, ФОТО)

28 апреля 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На Гран-при Азербайджана 2018 года, проходящее с 27 по 29 апреля, зрителям представлено не только яркое автоспортивное шоу на улицах Баку, но и грандиозная музыкальная программа с участием мировых звезд - Jamiroquai, Кристины Агилеры и Дуа Липы.

Первым звездным гостем развлекательной программы стала всемирно известная британская группа Jamiroquai, которая показала потрясающее шоу в Baku Crystal Hall. Праздничный вечер продолжился зажигательными треками топового нидерландского музыкального продюсера и диджея Afrojack (фото www.moscow-baku.ru).

Группа Jamiroquai (Джамирокуай) одна из наиболее ярких представителей британского джаз-фанка и эйсид-джаза 90-х. За свою карьеру группа, которую возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей, выпустила 9 альбомов, проданных тиражом более 30 миллионов копий, получила множество музыкальных наград, включая «Грэмми» и 4 награды MTV, а их альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Позднее музыка Jamiroquai стала охватывать много направлений, включая поп-фанк, диско, рок, регги, электронные направления и другие.

Сегодня 28 апреля в Baku Crystal Hall с большой концертной программой выступит всемирно известная американская певица, актриса, танцовщица, телезвезда, посол доброй воли ООН, обладательница шести премий "Грэмми" Кристины Агилера. После ее выступления танцы до утра от топовых диджеев и знаковых фигур в мире электронной танцевальной музыки из Швеции Axwell Λ Ingrosso.

29 апреля в Baku Crystal Hall гостей ожидает фантастическое шоу известной британской певицы, автора песен и модели Дуа Липа. Вечер завершится афтепати с участием одного из топовых диджеев, мультиплатиновый музыкант из Парижа Martin Solveig, который представит высокоэнергичный сет.

(Автор: Вугар Иманов)

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