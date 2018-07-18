Азербайджанская участница O Ses Türkiye представила "Deyə-deyə" (ВИДЕО)

18 июля 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская участница турецкого телепроекта O Ses Türkiye (аналог международного вокального шоу The Voice) Айла Рай и турецкий ди-джей Kanun Yıldırım представили в социальных сетях клип "Deyə-deyə" (Говоря, говоря) , сообщила Trend Life автор музыки, заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Говхар Гасанзаде.

Автор слов – турецкая поэтесса Айше Биргюль Йылмаз, аранжировка - Kanun Yıldırım. Клип снят Ünüvar production (Турция). По мнению авторов работы, композиция станет летним хитом в Азербайджане и Турции. Айла Рай намерена продолжить сотрудничество с турецкими продюсерскими центрами, музыкантами и исполнителями для реализации новых проектов.

(Автор: Вугар Иманов)

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