Стивен Сигал: Фестиваль "ЖАРА" – лучший в мире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Фестиваль "ЖАРА" организован на самом высоком уровне, он лучший в мире и мне очень приятно выступать на этой сцене. Благодарю всех за достойный прием и желаю Эмину дальнейших успехов. Спасибо, Баку! Я люблю вас!", - сказал звезда Голливуда, музыкант, сценарист, кинорежиссер и продюсер Стивен Сигал, сообщает Trend Life.

Мировая знаменитость вместе с Эмином Агаларовым (EMİN) представил зрителям блюзовую композицию "Boogie man" из репертуара Фредди Кинга, встреченную овациями зрителей. В 2017 году на композицию был снят клип, а также в трек-лист первого дуэтного альбома Эмина Агаларова "Прости, моя любовь".

"Boogie man - одна из самых лучших блюзовых композиций, я очень часто играю ее в своих турах и с этой песни когда-то начинал свой музыкальный путь. Я предложил EMINу записать именно ее, и он согласился. Уверен, что всем понравится наша работа", - говорит Стивен Сигал.

В третьем фестивале "Жара", который проходит 26-29 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze, принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.



​​​​​​(Авторы: Вугар Иманов, Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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