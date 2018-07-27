"ЖАРА" - крупнейший и самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве - Bahh Tee (ФОТО)

27 июля 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Думаю, уже можно сказать официально, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" - крупнейший и самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве.

Об этом Trend Life сказал известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев).

"Масштаб мероприятия увеличивается с каждым годом, растет число выступающих артистов. Все звезды восторгаются организацией проекта и хотят участвовать в фестивале в Баку", - добавил певец.

Bahh Tee также рассказал, что на фестивале планирует представить новую песню под названием "Азербайджан".

"В соавторстве с нашим талантливым земляком, молодым артистом Вилаятом Нифталиевым, который проживает в России, написали очень крутую песню - она называется "Азербайджан". Надеюсь, что успею представить ее на фестивале. Исполнять ее буду не только я, но и другие артисты, а состав исполнителей держим пока в секрете", - сказал Bahh Tee.

На побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля проходит Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018".

В третьем фестивале "Жара" принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Это четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018" - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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