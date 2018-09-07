Лето в Баку завершилось клипом Леонида Агутина (ВИДЕО)

7 сентября 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист России Леонид Агутин, совместно с группой "Эсперанто", представил клип на кавер-версию песни Виктора Цоя "Кончится лето", сообщает Trend Life. Песня "Кончится лето" была написана и исполнена Виктором Цоем в 1990 году.

Леонид Агутин впервые исполнил эту композицию в этом году на Окуловском музыкальном рок-фестивале "Кинопробы" (Новгородская область), там же был отснят основной видеоряд для ролика. Часть клипа была снята на берегу Каспийского моря в Баку этим летом, когда Леонид Агутин приезжал в столицу Азербайджана на фестиваль "Жара".

"Лето, конечно, кончится, и даже бабье, а песня останется", — написал Агутин в социальной сети.

В клипе есть и элементы лирик-видео – листки с отдельными словами песни, которые держат самые разные люди, включая Владимира Преснякова-младшего, Анжелику Варум, Сергея Шнурова и других.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лолита: Азербайджан уже живет в 23 веке, а по хлебосольности нужно дать "Оскара" (ФОТО)
Интервью 30 августа 15:44
Творческий вечер Валерия Меладзе в Баку покажут на российском телеканале (ФОТО)
Звёздный мир 20 августа 16:55
Хочется вернуться: Любовь Успенская о фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 15 августа 11:48
Мотор! Начали!: "Жара в Баку" продолжается, или Как город стал персонажем фильма (ФОТО)
Культура 15 августа 11:37
Юбилейный вечер Валерии в Баку покажет российский телеканал (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 14 августа 19:11
История любви Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13 августа 16:44
Лента новостей
Де Мистура обсудит проблему Идлиба с Россией, Турцией и Ираном в Женеве
В мире 18:54
Китай повысит ставку экспортной скидки для некоторых категорий товаров
Китай 17:58
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гаджигабульском районе
Политика 17:47
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош-ха-Шана
Политика 17:40
Названы самые дорогие автомобили в 2018 году (ФОТО)
Интересное 17:39
Россия, Турция и Иран хотят усилить координацию по гуманитарной линии в САР
Россия 17:37
Медведев и Арипов подписали соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане
Узбекистан 17:33
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились
Израиль 17:25
Россия, Иран и Турция продолжат взаимодействие для уничтожения террористов
Россия 17:23