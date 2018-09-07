Лето в Баку завершилось клипом Леонида Агутина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист России Леонид Агутин, совместно с группой "Эсперанто", представил клип на кавер-версию песни Виктора Цоя "Кончится лето", сообщает Trend Life. Песня "Кончится лето" была написана и исполнена Виктором Цоем в 1990 году.

Леонид Агутин впервые исполнил эту композицию в этом году на Окуловском музыкальном рок-фестивале "Кинопробы" (Новгородская область), там же был отснят основной видеоряд для ролика. Часть клипа была снята на берегу Каспийского моря в Баку этим летом, когда Леонид Агутин приезжал в столицу Азербайджана на фестиваль "Жара".

"Лето, конечно, кончится, и даже бабье, а песня останется", — написал Агутин в социальной сети.

В клипе есть и элементы лирик-видео – листки с отдельными словами песни, которые держат самые разные люди, включая Владимира Преснякова-младшего, Анжелику Варум, Сергея Шнурова и других.

(Автор: Вугар Иманов)

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