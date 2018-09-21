Генерал ФСБ рассказал Владимиру Маркину о детстве в Баку, где он никогда не был (ВИДЕО)

21 сентября 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии концерта в Баку известный российский поп-певец, киноактёр, композитор и автор детских песен, телеведущий Владимир Маркин представил оригинальное видеобращение бакинцам (смотреть ниже). Концерт пройдет 23 сентября в 20.00 в Enerji Club Baku в рамках юбилейного гастрольного турне Владимира Маркина, который начнется в Азербайджане и продолжится в России, Казахстане, Латвии, Германии, Канаде и других странах, завершившись 23 мая 2019 года в Кремле, сообщает Trend Life.

Владимир Маркин, который впервые выступит в Баку, представит зрителям программу своих лучших песен, среди которых "Сиреневый туман", "Я готов целовать песок" и многие другие, а также композиции из репертуара легендарных азербайджанских исполнителей Рашида Бейбутова и Муслима Магомаева.

После выступления Владимира Маркина, с 21:30 до 02:00 будет представлена дискотека 80-90х от Dj Wave & Dj Dark, прозвучат хиты Моdern Talking, Boney M, Sandra, Eruption, Adriano Celentano, Ottawan, C.C.Catch, Dr Alban, Michael Jackson и многих других.

Телефон для справок и приобретения билетов: (051) 3033540

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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