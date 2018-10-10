Тейлор Свифт названа "Артистом года" по версии American Music Awards

10 октября 2018 10:06 (UTC+04:00)

Поп-певица Тейлор Свифт удостоилась музыкальной премии American Music Awards (AMA) в главной номинации "Артист года". 46-я ежегодная церемония вручения наград прошла в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и транслировалась в эфире телеканала ABC, передает ТАСС.

В основной категории на премию также претендовали автор-исполнитель Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк. Свифт победила во всех четырех категориях, в которых была представлена, включая номинацию "Лучший поп/рок-альбом" (пластинка Reputation).

Лучшим поп/рок-исполнителем был признан Пост Мэлоун. В категории "Лучший поп/рок-дуэт или группа" награда досталась хип-хоп-коллективу Migos, сумевшему опередить Imagine Dragons и Maroon 5. Лучшей поп/рок-песней года стал сингл Havana в исполнении Камилы Кабельо и рэпера Янг Тага. Клип к последней композиции был также назван "Лучшим видео года".

Лучшей рэп/хип-хоп-исполнительницей стала Карди Би, которая в этой категории обошла Поста Мэлоуна и Дрейка. Лучшим дебютантом года признали Камилу Кабельо, одержавшую победу над Карди Би и соул-исполнителем Халидом.

American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Forbes опубликовал рейтинг самых успешных бизнесвумен в США
Интересное 12 июля 10:24
Музыкант Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской империи
Европа 7 декабря 2017 19:30
Британского певца Эда Ширана обвиняют в плагиате
Звёздный мир 10 августа 2016 10:20
Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes (ФОТО)
Звёздный мир 12 июля 2016 10:10
Наряды звезд на церемонии "Грэмми" (ФОТО)
Стиль 16 февраля 2016 14:34
Рейтинг самых высокооплачиваемых певиц (ФОТО)
Звёздный мир 6 ноября 2015 11:11
Лента новостей
Турция и Ирак обсудят региональные и двусторонние отношения
Турция 10:46
Казахстан и Сербию свяжет прямой авиарейс
Экономика 10:43
США на встрече по Ливии в Италии может представить Помпео
США 10:43
Цены на азербайджанскую нефть 9 октября возобновили рост
Энергетика 10:41
В Узбекистане сняли новый 3D мультсериал про помидор
Узбекистан 10:27
На юго-западе Турции происходит сход селей
Турция 10:24
В Канаде взорвался газопровод, около сотни жителей были эвакуированы
Европа 10:24
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4.7
Кыргызстан 10:19
Началось исследование рынка для выбора страхового брокера в рамках проекта IGB
Энергетика 10:15