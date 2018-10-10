Тейлор Свифт названа "Артистом года" по версии American Music Awards

Поп-певица Тейлор Свифт удостоилась музыкальной премии American Music Awards (AMA) в главной номинации "Артист года". 46-я ежегодная церемония вручения наград прошла в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и транслировалась в эфире телеканала ABC, передает ТАСС.

В основной категории на премию также претендовали автор-исполнитель Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк. Свифт победила во всех четырех категориях, в которых была представлена, включая номинацию "Лучший поп/рок-альбом" (пластинка Reputation).

Лучшим поп/рок-исполнителем был признан Пост Мэлоун. В категории "Лучший поп/рок-дуэт или группа" награда досталась хип-хоп-коллективу Migos, сумевшему опередить Imagine Dragons и Maroon 5. Лучшей поп/рок-песней года стал сингл Havana в исполнении Камилы Кабельо и рэпера Янг Тага. Клип к последней композиции был также назван "Лучшим видео года".

Лучшей рэп/хип-хоп-исполнительницей стала Карди Би, которая в этой категории обошла Поста Мэлоуна и Дрейка. Лучшим дебютантом года признали Камилу Кабельо, одержавшую победу над Карди Би и соул-исполнителем Халидом.

American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях.

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